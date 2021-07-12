 
مباشر
عاجل
محكمة أمن الدولة الأردنية تقضي بالسجن لمدة 15 عاما بحق رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله

خلال زيارته مركز "نيوم للإثراء المعرفي" بالسعودية.. ماذا كتب السلطان العماني في سجل كبار الزوار؟

أخبار العالم العربي

خلال زيارته مركز
Reuters POOL New
السلطان العماني هيثم بن طارق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qt4x

جال السلطاني العماني، هيثم بن طارق، برفقة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بمركز "نيوم للإثراء المعرفي" في المملكة، ضمن إطار زيارة "الدولة" التي يقوم بها السلطان حاليا للسعودية.

إقرأ المزيد
شاهد..محمد بن سلمان يشاهد نهائي
شاهد..محمد بن سلمان يشاهد نهائي "يورو 2020" برفقة السلطان العماني هيثم بن طارق

وتجول هيثم بن طارق في أرجاء المركز واطلع على خطط مشروع هذه المدينة والمشاريع الاقتصادية والاستثمارية والسياحية التي ستشملها.

و في ختام زيارته للمركز "إثراء" قام السلطان بتدوين كلمة في سجل كبار الزوار، أشاد فيها بجهود المملكة لإنشاء هذه المدينة ضمن رؤية "المملكة 2030"، داعيا الله أن "تكلل جهود القيادة في المملكة بالتوفيق والسداد لإنشائها حتى تحقق مكانتها الاقتصادية المنشودة".

خلال زيارته مركز

المصدر: وكالة الأنباء العمانية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا