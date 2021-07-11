وزير الأوقاف السوري يزور المتحف القومي للحضارة المصرية (صورة)

زار وزير الأوقاف السوري محمد عبد الستار السيد المتحف القومي للحضارة المصرية.

وقالت وزارة السياحة والآثار المصرية في بيان لها، إن "المتحف القومي للحضارة المصرية يواصل استقبال ضيوفه من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة من مصر ومن جميع أنحاء العالم، حيث شهد على مدار الثلاثة أيام الماضية عددا من الزيارات والفعاليات منها الاحتفالية التي تم تنظيمها للمشاركين في الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة والتي استضافتها مصر، ومن أبرز الحضور بها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، و السفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة سابقا، وكان في استقبالهم فيروز فكري نائب رئيس هيئة المتحف للإدارة والتشغيل".

وأضافت أن "المتحف استقبل كل من وزير العمل العراقي عادل الركابي، ووزير الأوقاف السوري محمد عبد الستار السيد والوفد المرافق لهما، بالإضافة إلى استقباله لوفد من ضيوف وزارة الاتصالات والذين شاركوا في إحدى الدورات التدريبية التي نظمتها مصر للأشقاء الأفارقة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

وأشارت إلى أنه "تم اصطحاب هذه الوفود في جولة بالمتحف تعرفوا خلالها على مقتنياته المتميزة، معربين عن سعادتهم بما شاهدوه من كنوز أثرية متميزة تعبر عن الحضارة المصرية عبر العصور التاريخية المختلف، والمومياوات الملكية التي تم نقلها من المتحف المصري بالتحرير في موكب مهيب".

وأكد الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف "حرص المتحف على استقبال زائريه من جميع الفئات والجنسيات المختلفة على أفضل وجه، وإنجاح زيارتهم بشكل يحقق هدف المتحف كمنارة ثقافية للتعريف بعظمة وتفرد الحضارة المصرية على مر العصور".

المصدر: RT