وسائل إعلام: الجيش الإسرائيلي يعزز قدراته لمكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات من سيناء

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن "قيادة الجيش الإسرائيلي أعدت خطة تهدف للتصدي لمحاولات تهريب الأسلحة والمخدرات من شبه جزيرة سيناء المصرية إلى إسرائيل".

وقالت مصادر عسكرية في قيادة المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي للهيئة إنه "خلال السنوات الأخيرة طرأ ارتفاع بحجم تهريب الأسلحة والمخدرات من شبه جزيرة سيناء الى إسرائيل".

وأضافت أن "قيادة الجيش أعدت خطة ترمي الى التصدي لمحاولات التهريب".

وأشارت إلى أن "هذه الخطة تشمل تعزيز التعاون بين قوات الجيش والشرطة في هذا المجال، كما تساند هذه القوات طواقم لمراقبين من سلطة الطبيعة والحدائق".

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان له أن "15 دبابة جديدة بدأت مزاولة نشاطاتها العسكرية عند الحدود المصرية الإسرائيلية".

ولفتت هيئة البث إلى أن "الدوائر الأمنية تتوقع أن تساهم الخطة في تقليص النشاط الإجرامي في المنطقة الجنوبية".

المصدر: "مكان"