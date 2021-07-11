السلطة الفلسطينية: عباس يختتم زيارة ناجحة إلى تركيا

يختتم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأحد، زيارة رسمية إلى تركيا استمرت 3 أيام ووصفتها رام الله بالناجحة، حيث التقى خلالها نظيره التركي، رجب طيب أردوغان.

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وقال سفير فلسطين لدى تركيا، فائد مصطفى، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية: "الزيارة تختتم هذا اليوم، ويغادر السيد الرئيس عائدا إلى الوطن، بعد هذه الزيارة الناجحة. استطعنا فيها التوافق على كثير من القضايا، بما في ذلك قضايا الشأن الوطني الفلسطيني".

وتابع مصطفى أن عباس أطلع أردوغان "على الجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية من أجل إنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الفلسطينية"، مشيرا إلى أن "الرئيس التركي بارك هذه الخطوات".

وأكد أن "علاقات واسعة تربط تركيا مع فلسطين، توليها تركيا اهتماما خاصا سواء اقتصادية أو تجارية أو سياسية".

وأضاف أن تركيا تتحرك في العديد من البؤر في العالم، وتجري اتصالاتها مع عدد من الدول "من أجل نصرة" الشعب الفلسطيني "وقضيته العادلة وتنسق الجهود مع القيادة الفلسطينية".

والسبت، عقد الرئيسان أردوغان وعباس لقاء ثنائيا ومحادثات بمشاركة وفدين في قصر "وحيد الدين" باسطنبول.

وخلال اللقاء الثنائي أكد الرئيس التركي أنه من غير الممكن إرساء السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة، طالما استمرت إسرائيل في سياسات الاحتلال وضم الأراضي.

المصدر: "الأناضول"