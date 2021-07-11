السعودية.. تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 1112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 501195 حالة خلال آخر 24 ساعة.

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وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1189 حالات تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 482414 حالة.

وأكدت الصحة تسجيل 13 حالة وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 7976 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10805 والحالات الحرجة 1418 حالة.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت أمس عن تسجيل 1177 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 16 حالة في المملكة.

المصدر: "سبق"