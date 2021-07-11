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وسائل إعلام: وفد إسرائيلي إلى القاهرة لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار مع "حماس"

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وسائل إعلام: وفد إسرائيلي إلى القاهرة لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار مع
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سجن إسرائيلي
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من المتوقع أن يصل وفد أمني إسرائيلي إلى القاهرة في الأيام المقبلة لاستكمال المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس" ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية عن صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الحديث يدور عن ثالث زيارة يقوم بها مسؤولون إسرائيليون إلى مصر في إطار استكمال المفاوضات.

وأضافت الصحيفة أن الوفد الإسرائيلي سيناقش مع المسؤولين المصريين إمكانية وقف إطلاق نار طويل الأمد في قطاع غزة وإعادة تأهيل القطاع.

وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أنه من المنتظر أن يجتمع مجلس الوزراء الإسرائيلي بعد عودة الوفد من القاهرة لبحث الاقتراح المصري والتصويت على قبوله أو رفضه.

وقال مسؤول مصري، لم يذكر اسمه، للصحيفة إنه لن تكون هناك جولة قتال أخرى بين إسرائيل و"حماس" في قطاع غزة، وأنه من المتوقع أن تبدأ الفرق الهندسية المصرية في ترميم المباني التي دمرت خلال عملية "سيف القدس" في غزة خلال الأسابيع المقبلة.

المصدر: "معا"

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