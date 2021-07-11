رئيس الصومال يهنئ رئيس وزراء إثيوبيا بفوز حزبه الانتخابي

هنأ الرئيس الصومالي، محمد عبد الله محمد، المعروف باسم فرماجو، رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، بفوز حزبه في الانتخابات التشريعية في بلده.

وكتب الرئيس الصومالي في تغريدة نشرها اليوم الأحد على حسابه في "تويتر": "أهنئ بحرارة رئيس الوزراء أبي أحمد على تجديد التفويض القوي الممنوح له من قبل شعب إثيوبيا".

I warmly congratulate PM @AbiyAhmedAli on regaining a strong mandate from the people of #Ethiopia. #Somalia will continue to work with the his government to further strengthen our bilateral relations to benefit our two people and wider region. I wish you great success, Mr. PM. — Mohamed Farmaajo (@M_Farmaajo) July 11, 2021

وشدد فرماجو على أن الصومال سيواصل العمل مع حكومة أبي من أجل استمرار تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح الشعبين والمنطقة بشكل أوسع، وتمنى لرئيس الوزراء الإثيوبي "نجاحا عظيما".

وأعلنت لجنة الانتخابات في إثيوبيا أمس أن حزب أبي أحمد "الرخاء" فاز بمعظم المقاعد في البرلمان، بناء على نتائج الانتخابات، بما يضمن له فترة ثانية في منصبه.

وجاء فوز أبي أحمد الانتخابي هذا في وقت تواجه فيه إثيوبيا تحديات ملموسة، منها استعادة القوات الانفصالية سيطرتها على مركز إقليم تغراي مدينة مقلي (ماكلاي) وتصاعد التوترات حول سد النهضة.

المصدر: RT