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رئيس الصومال يهنئ رئيس وزراء إثيوبيا بفوز حزبه الانتخابي

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رئيس الصومال يهنئ رئيس وزراء إثيوبيا بفوز حزبه الانتخابي
Reuters Baz Ratner
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هنأ الرئيس الصومالي، محمد عبد الله محمد، المعروف باسم فرماجو، رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، بفوز حزبه في الانتخابات التشريعية في بلده.

وكتب الرئيس الصومالي في تغريدة نشرها اليوم الأحد على حسابه في "تويتر": "أهنئ بحرارة رئيس الوزراء أبي أحمد على تجديد التفويض القوي الممنوح له من قبل شعب إثيوبيا".

وشدد فرماجو على أن الصومال سيواصل العمل مع حكومة أبي من أجل استمرار تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح الشعبين والمنطقة بشكل أوسع، وتمنى لرئيس الوزراء الإثيوبي "نجاحا عظيما".

وأعلنت لجنة الانتخابات في إثيوبيا أمس أن حزب أبي أحمد "الرخاء"  فاز بمعظم المقاعد في البرلمان، بناء على نتائج الانتخابات، بما يضمن له فترة ثانية في منصبه.

وجاء فوز أبي أحمد الانتخابي هذا في وقت تواجه فيه إثيوبيا تحديات ملموسة، منها استعادة القوات الانفصالية سيطرتها على مركز إقليم تغراي مدينة مقلي (ماكلاي) وتصاعد التوترات حول سد النهضة.

المصدر: RT

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