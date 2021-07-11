السفارة الفرنسية: باريس لم تدرج تونس في القائمة الحمراء

قال مصدر من سفارة فرنسا بتونس، إن فرنسا لم تدرج تونس ضمن البلدان المصنفة في قائمة كورونا "الحمراء"، وإنها مازالت تحافظ على تصنيفها ضمن القائمة "البرتقالية".

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ولكن المسؤول الفرنسي توقع، في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم"، أن يتم إدراج تونس ضمن القائمة الحمراء، خاصة مع الوضع الصحي "الخطير" الذي تشهده هذه البلاد في ظل انتشار وباء كورونا.

وجاء تصريح المسؤول في سفارة فرنسا بتونس ردا على تداول بعض المواقع الإعلامية خبر إدراج فرنسا لتونس ضمن "القائمة الحمراء".

وتواجه تونس تدهورا حادا للأوضاع الوبائية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث بلغت الإصابات والوفيات الجديدة بالمرض في الأيام الأخيرة مستويات قياسية.

المصدر: "نسمة"