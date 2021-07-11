الإمارات تسجل أكثر من 1.5 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 1.518 إصابة جديدة و6 حالات وفاة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية .

وجاء في بيان وزارة الصحة اليوم الأحد: "تم الكشف عن 1.518 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 650220 حالة.

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‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 6 حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة من جراء الفيروس 1866 حالة.

وأضافت الوزراة أنه تم إجراء 280747 فحصا جديدا للكشف عن المصابين بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1490 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 628290 حالة.

المصدر: وام