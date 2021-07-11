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مصر..حريق هائل في مصنع بمدينة العاشر من رمضان (فيديو)

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مصر..حريق هائل في مصنع بمدينة العاشر من رمضان (فيديو)
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
سيارة إطفاء
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اندلع حريق هائل في مصنع خيوط نسيج بمدينة العاشر من رمضان بمصر، ما أدى إلى تحرك السلطات الفوري حيث دفعت قوات الحماية المدنية بـ13 سيارة إطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها.

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وفي التفاصيل، تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا من مديرية قطاعي العاشر من رمضان وبلبيس، يفيد بتلقي بلاغ بنشوب حريق في مصنع لتصنيع خيوط النسيج بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان

وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية، وجرى الدفع بـ13 سيارة إطفاء، وجار السيطرة على النيران وإخمادها، وتحرير محضر بالواقعة.

وتداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو (بث مباشر) يظهر "اشتعال النيران بمصنع رويال بجوار جريش بالمنطقة الصناعية الثالثة بالعاشر من رمضان، والحماية المدنية تحاول السيطرة على الحريق".

المصدر: RT

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