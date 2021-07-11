إصابة 51 فلسطينيا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوب نابلس

أصيب 51 فلسطينيا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في بلدتي بيتا وقصرة جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس أحمد جبريل في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن "42 مواطنا أصيبوا بالاختناق وسبعة آخرون بالسقوط خلال المواجهات التي شهدها جبل صبيح في بلدة بيتا، فيما أصيب مواطنين بالاختناق في بلدة قصرة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال".

المصدر: "وفا"