الغرامة 10 آلاف ريال.. ضبط 3 مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج

أفادت وكالة الأنباء السعودية يوم السبت، بأن السلطات في المملكة ضبطت 3 مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج.

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وصرح المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ، بأنه تم ضبط 3 مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج التي تنص على وجوب الحصول على تصريح للحج.

وأكد سامي الشويرخ أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم، المحددة بمبلغ 10000 ريال.

وأهاب العميد الشويرخ بالمواطنين والمقيمين كافة الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام.

وشدد في الوقت ذاته على أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح، حتى نهاية اليوم الـ 13 من ذي الحجة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

المصدر: "واس"