وزير الصحة الجزائري: لا فرق بين تونس والجزائر ومن وضع حدودا بيننا فرنسا (فيديو)

قال وزير الصحة الجزائري عبد الرحمان بن بوزيد في تصريح لقناة "النهار" الجزائرية يوم الجمعة إنه لا فرق بين تونس والجزائر، لافتا إلى أن الحدود التي تفصل البلدين رسمتها فرنسا.

وأضاف بن بوزيد أن الجزائر مستعدة لمساعدة تونس، حيث صرح: "إذا كانت تونس تحتاجنا سنذهب إليها ونساعدها ولا ننسى فضلها في الأمس".

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وأكد عبد الرحمان بن بوزيد أنه اتصل بوزير الصحة في تونس فوزي المهدي وذلك بطلب من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وأعلن الوزير الجزائري استعداد بلاده لمساعدة تونس، حيث قال: "أنا مستعد نروح نعاون خاوتي التوانسة".

وتداولت وسائل إعلام تونسية ونشطاء تصريحات الوزير التي لاقت استحسان الشعب التونسي الذي تفاعل معها بإيجابية، وقارن موقف الجزائر بموقف ليبيا التي فضلت غلق الحدود مع تونس.

وأعلنت تونس يوم الخميس عن انهيار منظومتها الصحية بعد تشبع أقسام العناية المركزة، مما سبب ضغطا نفسيا وإرهاقا لدى الأطباء.

المصدر: RT + قناة "النهار" الجزائرية