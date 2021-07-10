عضو وفد التفاوض المصري: أي عودة لمفاوضات سد النهضة ستبنى على توافقات واشنطن

قال علاء الظواهري، عضو اللجنة المصرية لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، إن أي عودة للمفاوضات ستكون مبنية على النقاط الأساسية التي تم التوافق عليها في واشنطن.

وأضاف خلال مداخلة على قناة "الحدث اليوم" أن لجوء مصر والسودان إلى مجلس الأمن بشأن أزمة السد كانت خطوة مهمة جدا، مؤكدا أن كلمة وزير الخارجية سامح شكري حملت الكثير من الرسائل المباشرة، في حين أن الكلمة الإثيوبية "أظهرت أنها كلمة لا سياسية ولا فنية لكنها موقف معارضة وتعنت ليس أكثر".

وأشار إلى أن مصر "نجحت في إيصال الرسالة عبر جلسة مجلس الأمن"، موضحا أن "مصر والسودان لم يطلبا خروج الاتحاد الإفريقي من المفاوضات، بل أكدا أن الأزمات الإفريقية تحل عن طريق إفريقيا، غير أن المطلوب هو رعاية الاتحاد الإفريقي إلى جانب مجموعة من الفنيين الدوليين الذين يلعبون دور الوساطة للتقريب بين وجهات النظر".

وكان محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري المصري، أكد في وقت سابق من اليوم أن مصر لن تسمح بحدوث أزمة مياه على أراضيها، قائلا "نحن ندرس كل السيناريوهات في كل التخصصات على مختلف قطاعات وزارة الري، وسد النهضة به عيوب جسيمة تم إعلانها وعيوب لم تعلن".

المصدر: "الشروق" المصرية