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الصومال.. استهداف القصر الرئاسي في مقديشو بقذائف الهاون

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الصومال.. استهداف القصر الرئاسي في مقديشو بقذائف الهاون
Reuters FEISAL OMAR
العاصمة الصومالية مقديشو
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سقطت عدة قذائف هاون غير معروفة المصدر بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة الصومالية مقديشو.

وأفاد موقع "الصومال الجديد" بأن "القصر الرئاسي تعرض للقصف بخمس قذائف هاون على الأقل ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات جراء الهجوم الذي أثار الذعر لدى سكان المناطق المحيطة بالقصر".

وأضاف أنه "لم تتحمل أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن (حركة الشباب) شنت مثل هذه الهجمات على الرئاسة الصومالية في مرات سابقة".

 

المصدر: "الصومال الجديد"

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