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وزير الري المصري: لن نسمح بحدوث أزمة مياه ومستعدون للتعامل مع أي طارئ

أخبار العالم العربي

وزير الري المصري: لن نسمح بحدوث أزمة مياه ومستعدون للتعامل مع أي طارئ
Reuters Amr Abdallah Dalsh
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على خلفية استمرار تزايد التوترات حول سد النهضة، شدد وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي على أن حكومة القاهرة تدرس كل السيناريوهات ومستعدة للتعاون مع أي طوارئ.

وقال عبد العاطي اليوم السبت، خلال لقاء حواري نظمه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتعاون مع وزارته، إن الدولة المصرية "تعمل بكافة أجهزتها على مدار الساعة وستتخذ القرار في الوقت الذي يناسبها وفقا لمصالحها"، مضيفا: "ندرس كل السيناريوهات في كل التخصصات على مختلف قطاعات وزارة الري".

وشدد الوزير على أن الحكومة المصرية لن تسمح بوقوع أزمة مياه في الدولة، مؤكدا استعدادها لـ"التعامل مع أي طارئ فيما يخص قطاع المياه".

وانتقد عبد العاطي بشدة مشروع سد النهضة الإثيوبي، قائلا إن هناك عيوبا قد أصبحت معلومة ولم يتم الإعلان عن بعضها في هذا المشروع.

المصدر: "الأهرام" + RT

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