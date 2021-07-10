خبير جيولوجي: سد النهضة صنف دوليا ضمن المشاريع الأكثر خطورة واحتمالات انهياره واردة

أكد أستاذ الـ"هيدروليكا" بجامعة القاهرة، هشام بخيت، وجود تقارير متعلقة باحتمالية انهيار سد النهضة الإثيوبي بحال الانتهاء من الملء.

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وقال الدكتور هشام بخيت أستاذ الهيدروليكا بكلية الهندسة جامعة القاهرة، خلال جلسة الحوار المفتوحة التي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري إن "سد النهضة صنف دوليا من المشاريع الأكثر خطورة واحتمالات انهياره واردة".

وأرجع سبب انهيار سد النهضة في حالة الملء إلى أنه "تم الطلب من إثيوبيا إعادة الدراسات الخاصة بالبناء حفاظا على السد وحتى الآن لم تثبت إثيوبيا أنها أعادت النظر في هذا الموضوع".

وأضاف أن "هناك أيضا تغيرات جوهرية حدثت أثناء التشغيل فيما يتعلق بالفتحات الخاصة بتوليد الكهرباء وهذا غير منطقي ويضع العديد من علامات الاستفهام، بالإضافة إلى طريقة ملء السد وعدم الاستفادة من هذا الملء، خصوصا وأنه حتى الآن لم يتم استخدام هذه المياه في عملية توليد الكهرباء، وأخيرا الواقع الجيولوجي للمنطقة وعدم تحمل المنطقة لأي إنشاءات خرسانية".

ولفت بخيت إلى أنه في حال انهيار سد النهضة سيكون الوضع كارثيا على السودان.

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT