برلمانية مصرية تطالب الحكومة بحظر تداول حبة الغلة السامة بعد تزايد حالات الانتحار في البلاد

تقدمت نائبة في مجلس النواب المصري بطلب إحاطة طالبت فيه السيد القصير وزير الزراعة، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بحظر تداول حبوب الغلة القاتلة من الأسواق المصرية.

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وقالت النائبة، أمل سلامة عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب المصري إن حبوب الغلة تباع في محال المبيدات الزراعية والصيدليات البيطرية دون ضوابط أو رقابة من الأجهزة المعنية.

وأوضحت أن "المزارعين يستخدموها في عمليات حفظ القمح وحمايته من التسوس والحشرات والآفات الضارة أثناء عمليات التخزين بعد موسم الحصاد، ولكن اتضح أنها وراء انتشار ظاهرة الانتحار في محافظات الدلتا والصعيد لاحتواءها على مادة فوسفيد الألمونيوم السامة".

وأعربت النائبة عن صدمتها الشديدة من سوء استخدام حبوب الغلة في تدمير المجتمع.

ونبهت أن "حبة الغلال لا يوجد علاج لها أو تقليل من مخاطرها لكن يقتصر العلاج على الغسيل المعوي خلال فترة زمنية قصيرة من تناولها، حيث تتعامل معها المستشفيات باعتبارها حالات تسمم ولكن كثير من الحالات تنتهي بالوفاة".

وأكدت أن "تزايد حالات الانتحار بين الشباب في عدد من المحافظات يستوجب على الحكومة سرعة التحرك لاتخاذ قرار عاجل يحظر تداول حبة الغلة، أو وضع ضوابط صارمة لبيعها إما بتدوين اسم المشتري ورقمه القومي، ومنع بيعها لصغار السن والشباب ويقتصر بيعها للكبار فقط".

المصدر: "الشروق"