تركيا ترحب بتمديد نقل المساعدات الإنسانية عبر حدودها إلى سوريا

رحبت تركيا بقرار الأمم المتحدة تمديد نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود.

ودعت الخارجية التركية في بيان لها، اليوم الجمعة، الدول الأخرى للحفاظ على "الموقف البناء" من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا.

إقرأ المزيد

وأشارت الخارجية إلى أن تمديد تفويض الآلية لنقل المساعدات عبر الحدود يعتبر ضروريا بالنسبة لـ "تلبية احتياجات الشعب السوري"، حسب البيان.

ويأتي ذلك في أعقاب تبني مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة قرارا حول تمديد عمل معبر باب الهوى على الحدود السورية التركية لنقل المساعدات الإنسانية عبر الحدود لمدة 12 شهرا، وذلك بنتيجة توافق روسيا والولايات المتحدة على القرار.

المصدر: "رويترز"