لافروف ولابيد يبحثان التسوية الفلسطينية الإسرائيلية وملف سوريا

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره الإسرائيلي، يائير لابيد، خلال اتصال هاتفي تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية التسوية الفلسطينية الإسرائيلية وملف سوريا.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، بأن لافروف ولابيد أجريا اليوم الجمعة بمبادرة من الجانب الإسرائيلي محادثات هاتفية حيث هنأ الوزير الروسي نظيره الإسرائيلي بتولي منصبه.

وأعرب لافروف، حسب البيان، عن "استعداده للعمل المشترك في مصلحة تعزيز التعاون متعدد الجوانب ومتبادل المنفعة بين روسيا وإسرائيل".

وبحث لافروف ولابيد "المهمات الحيوية للأجندة الثنائية في ظل الذكرى الـ30 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وإسرائيل التي تصادف هذا العام".

وأعطى الجانبان "تقييما إيجابيا للاتصالات الديناميكية عبر قناة وزارتي الخارجية والعلاقات الإنسانية وتطوير الإمكانيات في مجال التعاون التجاري الاقتصادي".

كما تطرق الوزيران، وفق البيان، "إلى التطورات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما في ذلك حالة الأوضاع في التسوية الفلسطينية الإسرائيلية وحول سوريا"، وناقشا كذلك جدول الاتصالات الثنائية المرتقبة.

المصدر: RT