السعودية تسجل تراجعا ملموسا للإصابات الجديدة بكورونا

سجلت السعودية، اليوم الجمعة، 1133 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19"، في تراجع ملموس لهذا المؤشر مقارنة مع أمس الخميس، كما تم رصد 14 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة السعودية بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1133، مقابل 1207 الأربعاء و1257 الخميس، لتصل حصيلتها الكلية في المملكة إلى 498906 حالات، بينها 11250 نشطة، و1378 حرجة.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (1133) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (14) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1582) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (479,709) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/lIwRiAANUn — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) July 9, 2021

وتم رصد العدد الأكبر من الإصابات الجديدة في منطقة الرياض، حيث بلغ فيها هذا المؤشر 328 حالة، لتأتي بعدها منطقة مكة المكرمة بـ245 حالة، ومن ثم المنطقة الشرقية بـ206 حالات.

وأفادت وزارة الصحة برصد 14 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 14 في إحصائية الأربعاء و12 الخميس، مضيفة أن الحصيلة الكلية لضحايا الجائحة في السعودية ارتفعت بذلك إلى 7947 متوفيا.

وذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "كوفيد-19" في المملكة وصل إلى 479709 أشخاص، بعد تسجيل 1582 حالة شفاء جديدة.

المصدر: RT