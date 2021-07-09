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محقق من الأمم المتحدة يبلغ مجلس حقوق الإنسان بأن المستوطنات الإسرائيلية تصل لمستوى جريمة حرب

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محقق من الأمم المتحدة يبلغ مجلس حقوق الإنسان بأن المستوطنات الإسرائيلية تصل لمستوى جريمة حرب
Reuters
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ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن محققا من الأمم المتحدة أبلغ مجلس حقوق الإنسان، بأن إقامة المستوطنات الإسرائيلية تصل لمستوى جريمة حرب.

وقالت الوكالة أن المحقق طالب الدول بأن توضح لإسرائيل أن "احتلالها غير المشروع... لا يمكن أن يستمر بلا ثمن".

جاء ذلك في كلمة لمايكل لينك، مقرر الأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أمام جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية في جنيف.

وقاطعت إسرائيل الجلسة إذ أنها لا تعترف بتفويض لينك ولا تتعاون معه.

وقال لينك: "ما خلصت إليه أن المستوطنات الإسرائيلية تصل لمستوى جريمة حرب".

وأضاف: "أقول لكم إن هذه النتيجة تلزم المجتمع الدولي... بأن يوضح لإسرائيل أن احتلالها غير المشروع وتحديها للقانون الدولي والرأي الدولي لا يمكن أن يستمر بلا ثمن".

المصدر: رويترز

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