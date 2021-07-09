مفاوض إثيوبي: بناء وملء سد النهضة غير منفصلين ومصر والسودان يعرفان هذه الحقيقة

أعلن عضو في وفد إثيوبيا التفاوضي بخصوص ملف سد النهضة أن إطلاق أديس أبابا المرحلة الثانية من السد يأتي وفقا لإعلان المبادئ المبرم مع مصر والسودان عام 2015.

وقال المهندس قديون أسفاو في مقابلة حصرية نشرتها وكالة الأنباء الإثيوبية اليوم الجمعة، إن المرحلة الثانية من ملء سد النهضة ليس حدثا مميزا بل إن الملء يجري حسب الجدول المتفق عليه من قبل خبراء الدول الثلاث.

وتابع المهندس أن الشعب الإثيوبي يتوقع أن تنفذ عملية الملء بصورة متتابعة، بحيث تتماشى مع عملية البناء، مشددا على أن عمليتي الملء والبناء غير منفصلتين.

وأوضح أنه عندما يزيد إرتفاع السد، فإن احتياطي المياه المخزنة سيزيد أيضا، وإن "عملية ملء السد ستجري بالتزامن مع عملية البناء وهو ما تم ذكره بصورة واضحة فى إعلان المبادئ".

وقال أسفاو إن مصر السودان "يعرفان حقيقة أن أنشطة بناء وملء السد غير منفصلتين"، غير أنهما على الرغم من إدراكهما هذا الأمر يحاولان إحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية.

المصدر: وكالة الأنباء الإثيوبية