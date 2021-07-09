العاهل السعودي وولي عهده يعزيان الرئيس الروسي في حادث تحطم الطائرة بشرق البلاد

بعث العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، برقية عزاء ومواساة لرئيس روسيا، فلاديمير بوتين، إثر تحطم طائرة ركاب مدنية في منطقة كامتشاتكا بشرق روسيا، أسفر عن وقوع ضحايا.

وجاء في البرقية: " علمنا بنبأ تحطم طائرة ركاب مدنية في منطقة كامتشاتكا بشرق البلاد، وما نتج عن ذلك من وفيات، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، وأن لا تروا أي مكروه".



كما بعث محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للرئيس فلاديمير بوتين، إثر تحطم الطائرة، ورد فيها: " بلغني نبأ تحطم طائرة ركاب مدنية في منطقة كامتشاتكا بشرق البلاد، وما نتج عن ذلك من وفيات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجياً أن لا تروا أي مكروه".

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المصدر: سبق