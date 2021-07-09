 
مباشر
عاجل
"نوفوستي": حاكم ولاية قندهار يعلن أن الوضع تحت السيطرة بعد دخول قوات "طالبان" إلى مدينة قندهار

العاهل السعودي وولي عهده يعزيان الرئيس الروسي في حادث تحطم الطائرة بشرق البلاد

أخبار العالم العربي

العاهل السعودي وولي عهده يعزيان الرئيس الروسي في حادث تحطم الطائرة بشرق البلاد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qsj1

بعث العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، برقية عزاء ومواساة لرئيس روسيا، فلاديمير بوتين، إثر تحطم طائرة ركاب مدنية في منطقة كامتشاتكا بشرق روسيا، أسفر عن وقوع ضحايا.

وجاء في البرقية: " علمنا بنبأ تحطم طائرة ركاب مدنية في منطقة كامتشاتكا بشرق البلاد، وما نتج عن ذلك من وفيات، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، وأن لا تروا أي مكروه".

كما بعث محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للرئيس فلاديمير بوتين، إثر تحطم الطائرة، ورد فيها: " بلغني نبأ تحطم طائرة ركاب مدنية في منطقة كامتشاتكا بشرق البلاد، وما نتج عن ذلك من وفيات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجياً أن لا تروا أي مكروه".

إقرأ المزيد
العثور على جثث 19 من ركاب الطارة الروسية المنكوبة في كامتشاتكا
العثور على جثث 19 من ركاب الطارة الروسية المنكوبة في كامتشاتكا

المصدر: سبق

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا