 
مباشر

الخارجية الأمريكية: نتابع تقارير عن هدم منزل عائلة بأكملها في الضفة الغربية

أخبار العالم العربي

الخارجية الأمريكية: نتابع تقارير عن هدم منزل عائلة بأكملها في الضفة الغربية
Reuters
وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qsfx

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تتابع تقارير عن هدم منزل عائلة بأكملها في الضفة الغربية.

وذكرت الوزارة في تصريح نقلته وكالة "رويترز" أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أبلغ مسؤولين إسرائيليين قلقه حول ذلك.

إقرأ المزيد
السفارة الأمريكية تعلق على هدم إسرائيل لمنزل أسير فلسطيني
السفارة الأمريكية تعلق على هدم إسرائيل لمنزل أسير فلسطيني

وقال نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "الوزير ومسؤولون كبار آخرون هنا في وزارة الخارجية أثاروا في الأيام الماضية تلك المخاوف بشكل مباشر مع مسؤولين إسرائيليين كبار وسنواصل القيام بذلك ما دامت تلك الممارسات مستمرة".

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا