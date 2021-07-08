الخارجية الأمريكية: نتابع تقارير عن هدم منزل عائلة بأكملها في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تتابع تقارير عن هدم منزل عائلة بأكملها في الضفة الغربية.

وذكرت الوزارة في تصريح نقلته وكالة "رويترز" أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أبلغ مسؤولين إسرائيليين قلقه حول ذلك.

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وقال نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "الوزير ومسؤولون كبار آخرون هنا في وزارة الخارجية أثاروا في الأيام الماضية تلك المخاوف بشكل مباشر مع مسؤولين إسرائيليين كبار وسنواصل القيام بذلك ما دامت تلك الممارسات مستمرة".

المصدر: "رويترز"