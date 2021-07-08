واشنطن تستذكر الباحث هشام الهاشمي: دافع عن العراق ضد داعش والميليشيات

استذكرت السفارة الأمريكية لدى العراق، اليوم الخميس، الباحث الأمني هشام الهاشمي الذي اغتيل في السادس من يوليو 2020 على يد مسلحين "مجهولين" في العاصمة بغداد.

وذكرت في بيان صحفي: "تستذكر بعثة الولايات المتحدة في العراق حياة ومساهمات المحلل الأكاديمي والأمني العراقي البارز الدكتور هشام الهاشمي".

وأضافت: "قبل وقت طويل من اغتياله الجبان قبل عام، كان الدكتور الهاشمي صوتا بارزا في السعي للدفع باتجاه الإصلاحات الديمقراطية في العراق والدفاع عن وطنه ضد الأضرار التي تسبب بها كل من داعش والميليشيات غير المشروعة".

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وأشارت السفارة الأمريكية إلى أن "غياب الثروة المعرفية للدكتور الهاشمي وخبرته لهي خسارة لنا جميعا. قلوبنا ودعاؤنا مع عائلة الدكتور الهاشمي ومحبيه وهم يحيون هذه الذكرى الأليمة".

وأعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، اليوم الخميس، إصدار مذكرات قبض بحق قتلة متظاهرين والخبير الأمني هشام الهاشمي.

المصدر: RT