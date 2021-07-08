وزير الدفاع المصري: القوات المسلحة قادرة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بمقدرات الشعب

أعلن وزير الدفاع المصري محمد زكي، قدرة الجيش المصري الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومي، موضحا أنها "مهمة مقدسة تتطلب الاستعداد القتالي".

إقرأ المزيد

وأوضح وزير الدفاع المصري أن هذه المهمة تتطلب بناء القوة القادرة على مواجهة التحديات، وأن القوات المسلحة بما تمتلكه من فرد مقاتل وقدرات قتالية وأسلحة متطورة في كافة التخصصات قادرة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر ومقدرات الشعب المصري.

وأوصى وزير الدفاع المصري محمد زكي، القادة والضباط بمواصلة البحث والإطلاع في مجالات المعرفة العسكرية والمدنية التي تعينهم على أداء مهامهم على الوجه الأمثل، والتمسك بالانضباط العسكري والمبادئ والمثل العليا للعسكرية المصرية لتظل القوات المسلحة بعطاء أبنائها وتضحياتهم نموذجا فريدا للانضباط والالتزام.

المصدر: RT