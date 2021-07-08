كتلة "قلب تونس" تدعو الحكومة لإصدار قانون الطوارئ الصحية "فورا"

طالب رئيس كتلة "قلب تونس" في البرلمان التونسي أسامة الخليفي، الحكومة بإصدار قانون الطوارئ الصحية "فورا"، مشددا على ضرورة أن يصادق عليه البرلمان.

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وتعهد الخليفي في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بأن حزب قلب تونس سيعمل على تمرير قانون الطوارئ الصحية بصفة مستعجلة.

ودعا الخليفي خلية الأزمة في مجلس النواب للانعقاد بصفة مستعجلة، لافتا إلى أن هذا القانون يجب أن يمكن الحكومة من صلاحيات كبرى في إطار ضبط الوضعية الصحية واتخاذ الإجراءات الاستثنائية بهدف التصدي لانتشار وباء كورونا وحماية صحة الأشخاص وسلامتهم.

وتابع أن "القانون سيمكن أيضا خلال حالة الطوارئ الصحية من إقرار الحجر الصحي الجزئي أو الشامل وتحديد ومراقبة إقامة الأشخاص المصابين والمشتبه بإصابتهم والحد من تنقلاتهم بما في ذلك العزل بمحل سكناهم ووضع قيود على حرية تنقل الأشخاص والعربات ووسائل النقل وغلق الفضاءات والمحلات المفتوحة للعموم ومنع تنظيم التجمعات والأنشطة والتظاهرات بمختلف أصنافها، إضافة إلى أنه سيمكن رئيس الحكومة من إقرار إجراءات استثنائية ذات طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي لمعالجة التداعيات المنجرة عن تطبيق الإجراءات الاستثنائية المتخذة خلال الطوارئ الصحية، إلى جانب فرض عقوبات عند مخالفة التدابير الصحية الوقائية وتتراوح العقوبات من الخطايا المالية إلى الإكراه البدني حسب مجلة الإجراءات الجزائية".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية اليوم الخميس إن المنظومة الصحية في البلاد انهارت مع امتلاء أقسام العناية الفائقة وإرهاق الأطباء والتفشي السريع لجائحة كورونا.

المصدر: "نسمة"