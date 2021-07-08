"صراع بين عشيرتين عراقيتين".. RT تكشف لماذا زجت القنصلية الفرنسية بينهما

منذ أيام تهدد عشيرة في محافظة ذي قار جنوبي العراق، بالهجوم على القنصلية الفرنسية هناك وإغلاقها، وحملت السلاح بداية الأسبوع الحالي أمامها.

على وسائل الإعلام المحلية في العراق، ظهرت الأنباء تشير إلى وجود تهديدات من قبل عشائر عراقية لإغلاق القنصلية، لكن مصادر فرنسية وعراقية تحدثت لـRT عن حقيقة ما يحدث هناك.

قالت المصادر، إن "ممثل السفارة الفرنسية في ذي قار، ليس فرنسيا، وإنما شخص من أصول عراقية يقوم بأعمال السفارة في المحافظة، وهو يحمل الجنسية الفرنسية أيضا، لكنه لا يمتلك صلاحيات القنصل، ومهامه تقتصر على تسيير الأمور هناك".

وأضافت، أن "هذا ممثل السفارة ينتمي لعشيرة تتصارع مع أخرى حول منصب عشائري كبير، ويبدو أنه (ممثل السفارة) أحد المنافسين على هذا المنصب، لذلك زجت العشيرة الأخرى القنصلية الفرنسية بهذا الصراع".

وأشارت إلى أن "البعثة الفرنسية غير معنية بالموضوع، ولم تتدخل به، فهو شأن داخلي وشخصي".

ولم تصدر السفارة الفرنسية في العراق حتى الآن أي تعليق بهذا الشأن، لكن مراسل RT حصل على تعليق مقتضب من دبلوماسي فرنسي قال فيه: "الموضوع ليس سياسيا ولا يستهدف وجود فرنسا في العراق، وإنما بين عشيرتين عراقيتين".

المصدر: RT