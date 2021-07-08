قتلى جراء سقوط طائرة تدريب شمالي بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية بسقوط طائرة تدريب صغيرة في بلدة غوسطا بشمالي العاصمة بيروت، وعلى متنها ثلاثة أشخاص، لقوا مصرعهم جميعا.

وبحسب المصادر، فإن الطائرة وقعت في منطقة عين ورقة قرب غوسطا، بعدما ارتطمت بسبب الضباب الكثيف بجبل في بلدة غوسطا، ما أدى إلى سقوطها، ومقتل كابتن الطائرة وراكبين اثنين كانا على متنها.

وتجدر الاشارة إلى أن الطائرة كانت على ارتفاع 2600 قدم عند حصول الحادثة، وهي تابعة لنادي طيران "open sky".

المصدر: لبنان 24، الوكالة الوطنية للإعلام