السفارة الأمريكية تعلق على هدم إسرائيل لمنزل أسير فلسطيني

أثارت إسرائيل انتقادات أمريكية اليوم الخميس، عندما فجرت منزل عائلة فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية متهم بالتورط في إطلاق نار أسفر عن مقتل إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين بالضفة الغربية.

وفي بيان صدر بعد تدمير المنزل، دعت السفارة الأمريكية في القدس "جميع الأطراف إلى الامتناع عن الخطوات الأحادية الجانب التي تؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض الجهود المبذولة لدفع حل الدولتين التفاوضي" للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

إقرأ المزيد

وقالت إن هذا يشمل بالتأكيد الهدم العقابي لمنازل الفلسطينيين. "كما ذكرنا مرات عديدة، لا ينبغي هدم منزل عائلة بأكملها بسبب تصرفات فرد واحد".

وامتنع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن التعليق على بيان السفارة الأمريكية.

وكانت الانتقادات الأمريكية للسياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين نادرة خلال رئاسة دونالد ترامب، الذي احتضن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. في حين سعى الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، إلى إعادة بناء العلاقات مع الفلسطينيين.

المصدر: يدعوت إحرنوت