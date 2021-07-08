"حماس" تعلق على تفجير منزل الأسير منتصر الشلبي من قبل الجيش الإسرائيلي

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم إن تفجير الجيش الإسرائيلي منزل الأسير منتصر شلبي شمال رام الله، هو "فعل همجي وسلوك إرهابي تمارسه عصابات إجرامية".

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واعتبر قاسم في تصريح أن استمرار الجيش الإسرائيلي في سياسة هدم المنازل يؤكد "عجزه الكامل عن وقف ثورة شعبنا في الميدان ويدلل على غباء المستعمر الإسرائيلي الذي مارس هذه السياسة منذ احتلاله لأرض فلسطين، وفشل في كل مرة في كسر إرادة النضال للشعب الفلسطيني".

وفجر الجيش الإسرائيلي منزل الأسير منتصر شلبي فجر اليوم الخميس، من بلدة ترمسعيا بشمال رام الله، المتهم بعملية إطلاق نار عند حاجز زعتره قبل شهرين.

وذكرت مصادر محلية أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي ترافقها آليات عسكرية اقتحمت بلدة ترمسعيا وداهمت منزل الأسير شلبي وبدأت بإخلاء المنازل المجاورة تمهيدا لهدمه.

وأضافت المصادر أن القوات وضعت كميات كبيرة من المتفجرات داخل المنزل قبل ان تقوم بتفجيره وتدمره بشكل كامل.

المصدر: "معا"