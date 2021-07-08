المفاوضات السورية.. مسألة تبادل المعتقلين على طاولة المباحثات

يبحث ممثلون عن الحكومة والمعارضة السوريتين، اليوم الخميس، في العاصمة الكازاخستانية نورسلطان، عددا من المسائل، أهمها مسألة تبادل المعتقلين.

وانطلقت جولة جديدة من المفاوضات بين وفدي الحكومة والمعارضة، بصيغة أستانا، أمس الأربعاء، في العاصمة الكازاخستانية نورسلطان.

ومن المقرر خلال الجولة الجديدة أن يتم بحث المسائل المتعلقة بالوضع في سوريا، بما في ذلك المساعدات الإنسانية والاقتصادية والطبية، وكذلك المساعدات الإنسانية الدولية، واستئناف عمل اللجنة الدستورية في جنيف، والإجراءات الممكنة لاستعادة الثقة بين الطرفين، بما في ذلك عملية تبادل المعتقلين.

هذا ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر مطلع على سير المفاوضات، اليوم الخميس، أن الاجتماع المقبل بشأن سوريا في عاصمة كازاخستان نورسلطان قد يعقد في أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن ذلك سيعتمد على الوضع الوبائي.

المصدر: RT + نوفوستي