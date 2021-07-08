شبكة "سي إن إن": السعوديون ألغوا مأدبة عشاء في مقر إقامة السفير السعودي بواشنطن

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر مطلع إن السعوديين ألغوا مأدبة عشاء في مقر إقامة السفير السعودي في واشنطن مع مسؤولي إدارة بايدن أمس الأربعاء قبل ساعات فقط من وقتها.

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وفي إطار تقرير عن زيارة نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، شقيق ولي العهد محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة، والاجتماع بين الأمير السعودي بوزير الخارجية أنتوني بلينكن في مقر وزارة الخارجية، اشارت الشبكة الإخبارية الأمريكية إلى أن السفارة السعودية لم ترد على سؤال لها حول إلغاء العشاء.

وقبل أن يتم لقاء خالد بن سلمان وبلينكن الذي جرى يوم 7 يوليو، أفاد المصدر بأن السعوديين أبلغوا المسؤولين الأمريكيين بأنه يتعين عليهم إجراء مكالمات مع الرياض قبل عقد الاجتماعات في وزارة الخارجية الامريكية.

وتطرقت "سي إن إن" إلى اجتماع خالد بن سلمان بمستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، يوم 6 يوليو، وذكرت أن الأخير "شدد على أهمية التقدم في النهوض بحقوق الإنسان في المملكة" .

ولُفت إلى أن الأمير خالد بن سلمان هو أرفع "مسؤول سعودي يزور واشنطن منذ الإعلان عن تقرير المخابرات الأمريكية الذي وجد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤولا عن الموافقة على عملية قتل الصحفي جمال خاشقجي".

واشير في هذا السياق أيضا إلى أنه "كانت هناك بعض الضغوط على الإدارة الأمريكية لحث السعوديين على تقديم سعود القحطاني، المستشار المقرب من ولي العهد، إلى العدالة، الذي ورد اسمه في التقرير في وقت سابق من هذا العام من قبل مديرة الاستخبارات الوطنية، فيما أفيد بأن وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي لم يقدما "أي تفاصيل عند سؤالهما عما إذا كان خاشقجي وسعود القحطاني قد تم تناولهما - أو سيتم تناولهما - في الاجتماعات".

المصدر: CNN