 
مباشر

ملك الأردن: لا يمكن تحقيق الاستقرار بالمنطقة دون التوصل للسلام العادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين

أخبار العالم العربي

ملك الأردن: لا يمكن تحقيق الاستقرار بالمنطقة دون التوصل للسلام العادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين
Reuters
الملك الأردني عبدالله الثاني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qs8a

أكد العاهل الأردني عبد الله الثاني أن "تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط غير ممكن دون التوصل إلى السلام العادل والشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين".

وبحث الملك عبد الله الثاني خلال اتصال هاتفي مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في المجالات كافة.

ورحب بمخرجات جلسة الحوار الاستراتيجي بين البلدين التي عقدت مؤخرا في قبرص، في إطار التنسيق المستمر، معربا عن تطلع الأردن لتوسيع التعاون مع قبرص ضمن آلية التعاون الثلاثي مع اليونان.

وشدد العاهل الأردني على أن "تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط غير ممكن دون التوصل إلى السلام العادل والشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

 

المصدر: "الغد"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا