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وزير الخارجية المغربي يستقبل المدير العام للخارجية الإسرائيلية (صور)

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وزير الخارجية المغربي يستقبل المدير العام للخارجية الإسرائيلية (صور)
RT @MarocDiplomatie
فؤاد يازوغ المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الخارجية المغربية والمدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية ألون أوشبيز (الخارجية المغربية)
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استقبل وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة يوم الأربعاء بالرباط المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية ألون أوشبيز، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب على رأس وفد إسرائيلي.

وأجرى أوشبيز مباحثات مع فؤاد يازوغ المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الخارجية المغربية حول سبل تطوير العلاقات الثنائية، وسبل إضفاء مضمون على هذا التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية وذلك طبقا للاتفاق الثلاثي الموقع بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل في ديسمبر كانون 2020.

وأضاف بيان لوزارة الخارجية المغربية أن الطرفين الإسرائيلي والمغربي "تبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما التحديات الشاملة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والاحتباس الحراري والتنمية المستدامة".

كما قال البيان إن "الوفد الإسرائيلي تباحث مع ممثلين عن مؤسسات حكومية، وعالم الأعمال والقطاع الخاص، حول الفرص الاقتصادية".

وكان المغرب قد استأنف العلاقات الديبلوماسية مع إسرائيل في العاشر من ديسمبر  2020 بوساطة أمريكية بعد أن أغلق مكتب الاتصال الإسرائيلي في عام 2000 إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

المصدر: رويترز

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