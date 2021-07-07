وزير الخارجية المغربي يستقبل المدير العام للخارجية الإسرائيلية (صور)

استقبل وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة يوم الأربعاء بالرباط المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية ألون أوشبيز، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب على رأس وفد إسرائيلي.

وأجرى أوشبيز مباحثات مع فؤاد يازوغ المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الخارجية المغربية حول سبل تطوير العلاقات الثنائية، وسبل إضفاء مضمون على هذا التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية وذلك طبقا للاتفاق الثلاثي الموقع بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل في ديسمبر كانون 2020.

L’Ambassadeur, Directeur Général des affaires politiques @MarocDiplomatie M. Fouad Yazourh, s’est entretenu aujourd’hui avec le Directeur Général du ministère israélien des Affaires Étrangères, @AlonUshpizpic.twitter.com/f0jp3h269Y — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) July 7, 2021

وأضاف بيان لوزارة الخارجية المغربية أن الطرفين الإسرائيلي والمغربي "تبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما التحديات الشاملة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والاحتباس الحراري والتنمية المستدامة".

كما قال البيان إن "الوفد الإسرائيلي تباحث مع ممثلين عن مؤسسات حكومية، وعالم الأعمال والقطاع الخاص، حول الفرص الاقتصادية".

وكان المغرب قد استأنف العلاقات الديبلوماسية مع إسرائيل في العاشر من ديسمبر 2020 بوساطة أمريكية بعد أن أغلق مكتب الاتصال الإسرائيلي في عام 2000 إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

La délégation israélienne, en visite de travail au Maroc, s'est entretenue avec des représentants des institutions gouvernementales, du monde des affaires et du secteur privé autour des opportunités économiques bilatérales et triangulaires. pic.twitter.com/Obw0qpXG9b — Maroc Diplomatie 🇲🇦 (@MarocDiplomatie) July 7, 2021

المصدر: رويترز