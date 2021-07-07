نائب وزير الدفاع الروسي يلتقي مع ممثل الحريري في موسكو

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، اجتمع مع جورج شعبان الممثل الخاص لرئيس الوزراء اللبناني للشؤون الروسية.

وأضافت الوزارة في بيانها: "في 7 يوليو، التقى نائب وزير الدفاع الروسي الفريق أول ألكسندر فومين بالممثل الخاص لرئيس وزراء الجمهورية اللبنانية لشؤون روسيا جورج شعبان. وناقش الجانبان الوضع الراهن في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط ".

وخلال اللقاء تم التطرق إلى موضوع، عودة اللاجئين السوريين إلى أماكن إقامتهم الدائمة في سوريا.

المصدر: RT