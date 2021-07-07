وزيرة الطاقة الأردنية تهدي زجاجة نفط لرئيس الوزراء (فيديو)

أهدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي زجاجة نفط من إنتاج حقل حمزة لرئيس الوزراء بشر الخصاونة.

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جاء ذلك خلال تدشين رئيس الوزراء مرحلة جديدة لتأهيل حقل حمزة النفطي ورفع طاقته الإنتاجية من 5 براميل إلى 2000 برميل يوميا.

زجاجة نفط .. هدية من زواتي للخصاونة#عمونpic.twitter.com/4t4YoEHgW2 — وكالة عمون الاخبارية (@ammonnews) July 7, 2021

ودشن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة الأربعاء، عمليات إعادة تأهيل حقل حمزة النفطي شرقي منطقة الأزرق ورفع طاقته الإنتاجية.

ويعد "حقل حمزة" من أوائل حقول النفط في الأردن، إذ بدأ العمل به في الثمانينيات، وكان إنتاج الحقل عام 1985 بين 2000-2500 برميل يوميا، لكن بعد فترة قصيرة انخفض الإنتاج بشكل حاد إلى نحو 20 برميل يوميا.

المصدر: وسائل إعلام أردنية