اليمن.. مسيرات حاشدة لأنصار الانتقالي الجنوبي في شبوة
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خرج المئات من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة شبوة جنوب اليمن بمسيرات تطالب باستعادة حدود ما قبل عام 1990، وذلك في ذكرى اجتياح الجنوب عام 1994.
وقامت السلطات الأمنية بتفريق المسيرات واعتقلت عددا من ناشطي المجلس.
#يوم_اجتياح_الجنوب— عبدربه العولقي (@awlaqi4642) July 7, 2021
17 مديرية بشبوة خرجت اليوم رغم محاولات القمع والترهيب والمنع .
هذه التظاهرة فقط من مديرية عسيلان بأقصى حدود شبوة مع مأرب. pic.twitter.com/O2yrYVM3aH
في كل المديريات عبر الشعب العظيم عن خروجه من اجل قضيته وبدعوة من قيادته— حسين حنشي (@Husaenalhanachy) July 7, 2021
عسيلان شبوة pic.twitter.com/3sZnI2h42N
المصدر: RT