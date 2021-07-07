اليمن.. مسيرات حاشدة لأنصار الانتقالي الجنوبي في شبوة

خرج المئات من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة شبوة جنوب اليمن بمسيرات تطالب باستعادة حدود ما قبل عام 1990، وذلك في ذكرى اجتياح الجنوب عام 1994.

وقامت السلطات الأمنية بتفريق المسيرات واعتقلت عددا من ناشطي المجلس.

#يوم_اجتياح_الجنوب



17 مديرية بشبوة خرجت اليوم رغم محاولات القمع والترهيب والمنع .



هذه التظاهرة فقط من مديرية عسيلان بأقصى حدود شبوة مع مأرب. pic.twitter.com/O2yrYVM3aH — عبدربه العولقي (@awlaqi4642) July 7, 2021

في كل المديريات عبر الشعب العظيم عن خروجه من اجل قضيته وبدعوة من قيادته



عسيلان شبوة pic.twitter.com/3sZnI2h42N — حسين حنشي (@Husaenalhanachy) July 7, 2021

المصدر: RT