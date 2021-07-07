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اليمن.. مسيرات حاشدة لأنصار الانتقالي الجنوبي في شبوة

أخبار العالم العربي

اليمن.. مسيرات حاشدة لأنصار الانتقالي الجنوبي في شبوة
صورة ارشيفية
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خرج المئات من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة شبوة جنوب اليمن بمسيرات تطالب باستعادة حدود ما قبل عام 1990، وذلك في ذكرى اجتياح الجنوب عام 1994.

وقامت السلطات الأمنية بتفريق المسيرات واعتقلت عددا من ناشطي المجلس.

المصدر: RT

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