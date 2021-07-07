السلطات العراقية: الصواريخ التي استهدفت قاعدة عين الأسد حملت بشاحنة طحين (صورة)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qs2e
أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأربعاء، تفاصيل عملية القصف التي طالت قاعدة عين الأسد والآلية التي استخدمت فيها.
وذكرت في بيان صحفي: "في الساعة 12:30 بتوقيت العراق، توقفت عجلة حمل (نوع تريلة) بداخلها حاوية في منطقة البغدادي بمحافظة الأنبار".
وأضافت: "كان الظاهر من هذه العجلة أنها كانت تحمل أكياس مادة الطحين (الدقيق)، إلا أنها كانت تحمل قاعدة لإطلاق الصواريخ، حيث أطلقت 14 صاروخا باتجاه قاعدة عين الأسد الجوية وسقطت في محيط القاعدة".
المصدر: RT