 
مباشر

السلطات العراقية: الصواريخ التي استهدفت قاعدة عين الأسد حملت بشاحنة طحين (صورة)

أخبار العالم العربي

السلطات العراقية: الصواريخ التي استهدفت قاعدة عين الأسد حملت بشاحنة طحين (صورة)
المكان الذي انطلقت منه الصواريخ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qs2e

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأربعاء، تفاصيل عملية القصف التي طالت قاعدة عين الأسد والآلية التي استخدمت فيها.

وذكرت في بيان صحفي: "في الساعة 12:30 بتوقيت العراق، توقفت عجلة حمل (نوع تريلة) بداخلها حاوية في منطقة البغدادي بمحافظة الأنبار".

السلطات العراقية: الصواريخ التي استهدفت قاعدة عين الأسد حملت بشاحنة طحين (صورة)

وأضافت: "كان الظاهر من هذه العجلة أنها كانت تحمل أكياس مادة الطحين (الدقيق)، إلا أنها كانت تحمل قاعدة لإطلاق الصواريخ، حيث أطلقت 14 صاروخا باتجاه قاعدة عين الأسد الجوية وسقطت في محيط القاعدة".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا