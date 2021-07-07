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مصدر لـRT: التطورات الأمنية في العراق تؤجل زيارة رئيس الوزراء اليوناني

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مصدر لـRT: التطورات الأمنية في العراق تؤجل زيارة رئيس الوزراء اليوناني
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس
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أفاد مصدر عراقي، اليوم الأربعاء، بأن التطورات الأمنية التي تشهدها البلاد، أجلت زيارة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـRT، إن "الهجمات الأخيرة التي طالت السفارة الأمريكية في بغداد ومطار أربيل الدولي الليلة الماضية والقصف الذي طال قاعدة عين الأسد ظهر اليوم، دفعت إلى تأجيل زيارة ميتسوتاكيس".

وأضاف: "كان من المقرر أن يصل رئيس الوزراء اليوناني إلى العراق خلال اليومين المقبلين في زيارة رسمية".

المصدر: RT

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