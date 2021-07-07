مسؤول في الحشد العشائري يتحدث عن تضرر 50 منزلا جراء القصف الذي طال قاعدة عين الأسد في العراق (فيديو)

تحدث قيادي في الحشد العشائري بمحافظة الأنبار، عن تضرر نحو 50 منزلا جراء القصف الذي تعرضت له قاعدة عين الأسد التي تتواجد فيها قوات أمريكية غربي العراق.

وظهر الشيخ قطري السمرمد وهو يشير إلى أن ما حدث كان سببه الصراع الأمريكي الإيراني "الوهمي"، وتحدث أيضا عن وجود هجرة من منطقة البغدادي التي انطلقت منها الصوارايخ.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسلنا في العراق، بتعرض قاعدة عين الأسد التي تتواجد فيها قوات أمريكية، إلى هجوم صاروخي كبير.

وأعلن التحالف الدولي في سوريا والعراق، اليوم الأربعاء، حصيلة الاستهداف الذي طال قاعدة عين الأسد التي تتواجد فيها القوات الأمريكية في محافظة الأنبار العراقية.

وذكر العقيد مارتن واين في بيان صحفي، أن "التقرير الأولي يشير إلى أن قاعدة عين الأسد تعرضت في الساعة 12:30 مساء بالتوقيت المحلي للعراق، لقصف بلغ 14 صاروخا".

المصدر: RT