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هجمات بطائرات مسيرة في منطقة حقل العمر بدير الزور

أخبار العالم العربي

هجمات بطائرات مسيرة في منطقة حقل العمر بدير الزور
Reuters
جندي أمريكي يجلس على عربة عسكرية في حقل العمر النفطي في دير الزور، سوريا، مارس، 2019.
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أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أنها تعاملت مع هجمات معادية بطائرات مسيرة، في منطقة حقل العمر في دير الزور، مشيرة إلى أن التقارير الأولية تؤكد إفشال الهجمات وعدم وجود أضرار.

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وقالت "قسد" في بيان صادر عن مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية فرهاد شامي، اليوم الأربعاء، إنه "في تمام الساعة 10:15 بتوقيت شمال وشرق سوريا، تعاملت قواتنا المتقدمة لمحاربة "داعش" وقوات التحالف الدولي في منطقة حقل العمر بدير الزور مع هجمات معادية بواسطة الطائرات المسيرة".

وأضافت أن "التقارير الأولية تؤكد إفشال الهجمات وعدم وجود أضرار".

وحقل العمر النفطي هو أكبر حقول النفط في سوريا مساحة وإنتاجا، ويقع على الضفة الشرقية لنهر الفرات على بعد حوالي 10 كم شرق مدينة الميادين في محافظة دير الزور.



المصدر: RT

محمد حسن- سوريا

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