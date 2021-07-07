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مصر.. القبض على رجل أعمال كان مسؤولا في ناد رياضي شهير

أخبار العالم العربي

مصر.. القبض على رجل أعمال كان مسؤولا في ناد رياضي شهير
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
عنصر من الامن المصري
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ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على رجل أعمال كان يشغل منصب عضو مجلس إدارة سابق أحد الأندية الرياضية الشهيرة، تنفيذا لصدور عدة أحكام قضائية ضده.

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جاء ذلك بعد أن تم الاشتباه في أحد الأشخاص، وخلال عملية الفحص تبين أنه "هارب من 124 حكم تبديد".

هذا واقتادته القوى الأمنية إلى قسم شرطة التجمع الخامس، وأخطرت النيابة العامة لاستكمال إجراءاتها القانونية معه.

ولم يتفصح المصادرعن اسم الشخص المقبوض عليه.

المصدر: "الوطن"

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