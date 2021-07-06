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التحالف الدولي: لا إصابات في الهجوم الذي طال مطار أربيل

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التحالف الدولي: لا إصابات في الهجوم الذي طال مطار أربيل
Reuters AZAD LASHKARI
مطار أربيل الدولي
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قال واين ماروتو المتحدث باسم التحالف الدولي في العراق وسوريا اليوم الثلاثاء، إن الهجوم الذي شن على مطار أربيل لم يتسبب بأي إصابات.

وكتب في تغريدة على بتويتر: "حسب التقرير الأولي، فإن القصف تم في الساعة 11:15 مساء بالتوقيت المحلي، عندما سقطت طائرة واحدة بدون طيار بالقرب من قاعدة أربيل الجوية".

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وأضاف: "تشير التقارير الأولية إلى عدم وقوع ضحايا أو إصابات أو أضرار".

 

المصدر: RT

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