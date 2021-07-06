التحالف الدولي: لا إصابات في الهجوم الذي طال مطار أربيل

قال واين ماروتو المتحدث باسم التحالف الدولي في العراق وسوريا اليوم الثلاثاء، إن الهجوم الذي شن على مطار أربيل لم يتسبب بأي إصابات.

وكتب في تغريدة على بتويتر: "حسب التقرير الأولي، فإن القصف تم في الساعة 11:15 مساء بالتوقيت المحلي، عندما سقطت طائرة واحدة بدون طيار بالقرب من قاعدة أربيل الجوية".

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وأضاف: "تشير التقارير الأولية إلى عدم وقوع ضحايا أو إصابات أو أضرار".

Initial report: At approx. 11:15 PM local time, one UAS impacted in vicinity of Erbil Air Base, Iraq. At this time initial reports indicate no injuries, casualties or damage. We will update when we have further information. — OIR Spokesman Col. Wayne Marotto (@OIRSpox) July 6, 2021

المصدر: RT