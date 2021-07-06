 
مباشر

البنتاغون: لا أضرار أو إصابات جراء الهجوم على مطار إربيل

أخبار العالم العربي

البنتاغون: لا أضرار أو إصابات جراء الهجوم على مطار إربيل
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qrwg

أكد البنتاغون عدم وقوع أي أضرار جراء الهجوم على مطار أربيل في العراق، كما نفى سقوط ضحايا أو مصابين.

إقرأ المزيد
مراسلنا: عودة الملاحة إلى مطار أربيل بعد الهجوم الذي طاله
مراسلنا: عودة الملاحة إلى مطار أربيل بعد الهجوم الذي طاله

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون جيسيكا ماكنالتي إن "المعلومات الأولية تشير إلى عدم وقوع أي أضرار هيكلية أو إصابات أو ضحايا"، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل.

يذكر أن مطار أربيل تعرض للهجوم بطائرة مسيرة مساء الثلاثاء.

وأفاد مراسلنا في العراق بعودة الملاحة وإعادة فتح الطرق المؤدية إلى المطار في أعقاب الهجوم.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا