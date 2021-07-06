البنتاغون: لا أضرار أو إصابات جراء الهجوم على مطار إربيل

أكد البنتاغون عدم وقوع أي أضرار جراء الهجوم على مطار أربيل في العراق، كما نفى سقوط ضحايا أو مصابين.

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وقالت المتحدثة باسم البنتاغون جيسيكا ماكنالتي إن "المعلومات الأولية تشير إلى عدم وقوع أي أضرار هيكلية أو إصابات أو ضحايا"، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل.

يذكر أن مطار أربيل تعرض للهجوم بطائرة مسيرة مساء الثلاثاء.

وأفاد مراسلنا في العراق بعودة الملاحة وإعادة فتح الطرق المؤدية إلى المطار في أعقاب الهجوم.

المصدر: رويترز