خلال لقاء مع مبعوثي الترويكا.. "السيادة السوداني" يؤكد التمسك بعملية السلام

أعرب مجلس السيادة الانتقالي السوداني خلال لقاء مع مبعوثي الترويكا عن حرصه على الاتفاق مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال" بقيادة عبد العزيز الحلو وقيام مؤتمر نظام الحكم.

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وقال عضو المجلس محمد حسن التعايشي إن الحكومة "حريصة على إكمال عملية السلام عبر التوصل إلى اتفاق مع الحركة" وبما يعزز مسيرة الاستقرار والسلام بالبلاد.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن التعايشي اطلع من مبعوثي الترويكا (الولايات المتحدة الامريكية، بريطانيا والنرويج) خلال لقاء في القصر الجمهوري اليوم، على نتائج زيارتهم إلي منطقة كاودا بجنوب كردفان، ولقاءاتهم بالحلو، ومجلس تحرير الحركة الشعبية، ومشارواتهم مع قيادات المنطقة.

وقالت الوكالة إن ذلك "بغرض المحافظة على المناخ الإيجابي السائد لمفاوضات السلام التي استضافتها عاصمة دولة الجنوب (جنوب السودان) جوبا، وتيسير الجولة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالقضايا مثار الخلاف بين الحكومة والحركة الشعبية".

وفي تصريح صحفي قال التعايشي إن اللقاء "تناول الصعوبات التي تواجه تنفيذ اتفاق السلام خاصة بند الترتيبات الأمنية وتشكيل آليات تنفيذ الاتفاق، فضلا عن جهود قيام مؤتمر نظام الحكم لأهميته ورغبة دول الترويكا في دعم تلك الجهود".

وأشار إلى أن اللقاء يهدف إلى "التأكيد على استمرار دعم دول الترويكا لجهود الحكومة الانتقالية، فيما يلي تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان وإكمال العملية السلمية بالوصول إلى اتفاق مع الحركة الشعبية بقيادة الحلو".

المصدر: وكالة الأنباء السودانية