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الولايات المتحدة: ملء إثيوبيا لخزان سد النهضة سيؤدي على الأرجح إلى زيادة التوتر

الخارجية الأمريكية تدعو للالتزام بوقف إطلاق النار في إثيوبيا

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الخارجية الأمريكية تدعو للالتزام بوقف إطلاق النار في إثيوبيا
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شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال اتصال مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على ضرورة التزام جميع الأطراف في إثيوبيا بوقف إطلاق النار.

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وأكد بلينكن ضرورة انسحاب القوات الإريترية من إقليم تيغراي وضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين.

وأعرب عن دعم بلاده لأجندة الإصلاح في إثيوبيا والسلم والأمن الإقليميين.

ورفضت "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"  وقف إطلاق النار الذي أعلنته الحكومة الإثيوبية لدعم المزارعين للاستفادة من موسم الأمطار الحالي، وقامت بتدمير سد تكازي الذي يعتبر أحد المنافذ وطريقا لتوصيل المساعدات الإنسانية في الإقليم، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية.

المصدر: RT

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