"عمون": السفارة الأمريكية بالأردن تنفي لقاء السفير بالرئيس الفلسطيني

نفت السفارة الأمريكية في الأردن، ما نشر عبر موقع "إيلاف" السعودي حول "توبيخ سفيرها بعمان للرئيس الفلسطيني محمود عباس على خلفية مقتل الناشط نزار بنات".



وأكدت السفارة الأمريكية في بيان نسب للمتحدث الرسمي في السفارة الأمريكية شيريل كولينز، أن المقالة المنشورة في موقع "إيلاف" السعودي غير صحيحة، ولم يكن للسفير الأمريكي أي اجتماع أو حديث مع الرئيس عباس في عمان.

وقال البيان إن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أصدر بيانا بشأن وفاة نزار بنات.



وكان موقع "إيلاف" نقل عن مصدر مطلع قوله إن سفير الولايات المتحدة في عمان استدعى الأسبوع الماضي رئيس السلطة محمود عباس والوزير حسين الشيخ ورئيس المخابرات ماجد فرج، ووبخهم باسم الرئيس الأمريكي جو بايدن، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تسكت أمام مقتل الناشط نزار بنات على يد أمن السلطة الفلسطينية.

المصدر: عمون