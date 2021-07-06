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زيارة إسرائيلية رفيعة للمغرب.. بعد اتصالات بين وزيري خارجية الطرفين

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زيارة إسرائيلية رفيعة للمغرب.. بعد اتصالات بين وزيري خارجية الطرفين
AFP
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية ألون أوشبيز يزور ابتداء من يوم الثلاثاء المغرب، نيابة عن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد.

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ووصف موقع "i24news.tv" الزيارة بأنها تأتي "بعد اتصالات جمعت وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد بنظيره المغربي ناصر بوريطة".

وأفادت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" على "تويتر" التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية بأن "المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية سيلتقي بالسفير المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج فؤاد يزوغ، وكبار مسؤولي الخارجية المغربية، لمناقشة سبل تعزيز العلاقات".

ونقل عن مصدر توقعات بأن تبدأ "الرحلات الجوية المباشرة بين إسرائيل والمغرب في غضون أسابيع قليلة"، ووصفه مثل هذه الخطوة بأنها "ستعزز بشكل ملحوظ حركة السياح ورجال الأعمال بين البلدين".

المصدر: i24news.tv

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